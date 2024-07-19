США не планируют помогать Украине в 2025 году: «Вопрос решен»

КИЕВ, 19 июля, ФедералПресс. США не стали закладывать в бюджет на 2025 год помощь Украине. Об этом экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной**.
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