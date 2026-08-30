Суд не поверил показаниям главного обвиняемого в терактах 11 сентября в США

В США в ходе заседания по делу о терактах 11 сентября 2001 года военный судья Майкл Шрамм исключил показания главного обвиняемого Халида Шейха Мохаммеда, указав, что агенты ФБР вынудили его говорить под пытками.
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