Станислав Черчесов: «Не обрадовались травме де Брюйне, боже упаси. Надеемся, он сыграет против нас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о травме, которую полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне получил в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» (0:1).
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