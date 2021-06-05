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Станислав Черчесов: «Не обрадовались травме де Брюйне, боже упаси. Надеемся, он сыграет против нас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о травме, которую полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне получил в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» (0:1).

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