Политнавигатор Армянский народ разочаровался в России. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Посланец Пашиняна на русофобском форуме в Польше поливал грязью Россию
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Пошли эти армяне подальше со своими хотелками и претензиями!
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Не тех армян резали турки,вот теперь ясно кто есть кто. Аот этих можно вырезать под корень!
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2 час.
тн
татьяна неструева
жалко что Россия их взяла под крыло и спасла от турок . ох и жаль . и очень противно что их три миллиона притащились к нам жить .
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47 мин.
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