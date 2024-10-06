Посланец Пашиняна на русофобском форуме в Польше поливал грязью Россию

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Пошли эти армяне подальше со своими хотелками и претензиями!
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Не тех армян резали турки,вот теперь ясно кто есть кто. Аот этих можно вырезать под корень!
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2 час.
тн
татьяна неструева
жалко  что  Россия их взяла под крыло и спасла от турок .  ох  и жаль .  и очень  противно  что их три миллиона  притащились  к нам жить .
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47 мин.

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