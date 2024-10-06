Посланец Пашиняна на русофобском форуме в Польше поливал грязью Россию

Не тех армян резали турки,вот теперь ясно кто есть кто. Аот этих можно вырезать под корень!

тн

татьяна неструева

жалко что Россия их взяла под крыло и спасла от турок . ох и жаль . и очень противно что их три миллиона притащились к нам жить .