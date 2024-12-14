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В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

В России предложили выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов заявил, что в 2025 году повторно внесет на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а чё не 8 мильёнов? или раскатка губы не позволяет? пенсия така - каку заработал!
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9 час.
Виктор Борисов
Слышь ты  мышь  облезлая   перхать подрейтузная    все комментарии кремлеботов легко можно узнать. Как узнать, что комментарий пишет кремлебот: 1. Кремлеботы те еще ленивые работники и вместо того, чтобы нести новые комментарии — берут и тупо копируют свои старые комментарии и выкладывают их по новой на похожих статьях. То есть, они шлют одни и те же комментарии, чтобы не писать новых. 2. Полное отсутствие аргументации позиции. Вместо этого вы можете увидеть только ругань, обвинения, перевод темы и многое другое. В основном кремлеботы орут по той же методичке пропагандистов, обвиняя запад, Америку, Украину и тд. По аргументации у них ровным счетом нет ничего. 3. Ну и конечно же переход на личности. Куда же без него.
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9 час.
Виктор Борисов
Сколько  ты  заработала  гнида  продажная??
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9 час.

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