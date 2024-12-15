Путин одним решением спас русскую "оборонку" – Глава Ростеха Чемезов

В 2000-е годы президент Путин своим решением смог спасти военно-промышленный комплекс России.Русская армия опирается на мощный военно-промышленный комплекс страны благодаря одному решению Владимира Путина, сделанному ещё в 2000-х годах.
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