Песков заявил о невозможности обсуждения 30-дневного перемирия без учета нюансов

Пока же предметно говорить об этом очень сложно, утверждает представитель Кремля Предметное обсуждение длительного перемирия с Украиной невозможно без учета нюансов, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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