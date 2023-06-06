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Рогов: Опасности для ЗАЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет

Рогов: Опасности для ЗАЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился информацией о том, что повреждение задвижек Каховской гидроэлектростанции в настоящий момент не представляет угрозы для Запорожской атомной электростанции.

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