"Запомни нерусским все можно": Повелитель жизни публикует такие картинки, проживая в РФ

Спорный Статус на Странице Мигранта: Презрение к России Мигрант из Таджикистана, который получил возможность жить в Москве, вызвал скандал, разместив на своей странице в социальных сетях провокационный статус.
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