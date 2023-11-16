"Запомни нерусским все можно": Повелитель жизни публикует такие картинки, проживая в РФ

ЭТОТ УРОД ОБОРЗЕЛ...МОРДУ ДАЖЕ НЕ ПРЯЧЕТ...ЗНАЕТ-НЕ НАКАЖУТ...ДОКОЛЕ???? БЕСПРЕДЕЛ УЖЕ ДОСТАЛ....ДОКОЛЕ???

А В ТВ ВСЁ ПОЮТ....КАК ПРОТИВНО ЭТО СМОТРЕТЬ...

Валентина Павловец

Это ты про себя, что ли??? Придурок, хоть даунов не трогай -они безобидные, не то что вы, выблядки...