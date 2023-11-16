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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Юрий Хижняк
    Виселица!!!Не пора ли начать...
  • Betahon
    Милицейско-чекистская проверка-суд- колония...Хотя в условиях СВО и для обеспечения внутренней безопасности страны-.....Не пора ли начать...
  • Валентина Павловец
    Это ты про  себя, что ли??? Придурок, хоть даунов не трогай -они безобидные, не то что вы, выблядки..."Запомни нерусски...

"Запомни нерусским все можно": Повелитель жизни публикует такие картинки, проживая в РФ

"Запомни нерусским все можно": Повелитель жизни публикует такие картинки, проживая в РФ

Спорный Статус на Странице Мигранта: Презрение к России Мигрант из Таджикистана, который получил возможность жить в Москве, вызвал скандал, разместив на своей странице в социальных сетях провокационный статус.

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Комментарии
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Поля Русс
ЭТОТ УРОД ОБОРЗЕЛ...МОРДУ ДАЖЕ НЕ ПРЯЧЕТ...ЗНАЕТ-НЕ НАКАЖУТ...ДОКОЛЕ???? БЕСПРЕДЕЛ УЖЕ ДОСТАЛ....ДОКОЛЕ???
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24 мин.
Поля Русс
А В ТВ ВСЁ ПОЮТ....КАК ПРОТИВНО ЭТО СМОТРЕТЬ...
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21 мин.
Валентина Павловец
Это ты про  себя, что ли??? Придурок, хоть даунов не трогай -они безобидные, не то что вы, выблядки...
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20 мин.

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