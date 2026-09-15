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Российский рынок акций открылся снижением 15 сентября

Российский рынок акций открылся снижением 15 сентября

Индекс Мосбиржи в первую минуту торгов упал на 0,7%, до 2345,29 пункта, сильнее всего снизились акции «Татнефти», «НЛМК», ВТБ, «Новатэка», «Роснефти» и «Норникеля».

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