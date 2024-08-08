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Царьград

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Получивший условный срок нижегородский главврач возглавил частную клинику

Получивший условный срок нижегородский главврач возглавил частную клинику

В Нижнем Новгороде осудили бывшего главного врача больницы №10 за то, что он фиктивно взял на работу свою жену.

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