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FiNE NEWS

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Зубной техник из Брянской области заделал ямы на дороге… гипсовыми челюстями!

Представьте: едешь по обычной деревенской дороге в Брянской области, а под колёсами вместо привычных выбоин — ровные белоснежные вставки.

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