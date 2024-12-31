Global Look Press/Roland Balik/Keystone Press Agency Колумнист газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо в новой статье заявил, что Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и растрату американской военной помощи.