В Сеуле устроили протест после неудачной попытки арестовать Юн Сок Ёля

В Сеуле тысячи протестующих вышли на митинг после неудачной попытки правоохранительных органов арестовать отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщила британская газета The Guardian.
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