Оставляем память о себе без ущерба для города В Сириусе появилась замечательная традиция - писать на пляже названия города откуда приехал турист.
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Оставляем память о себе без ущерба для города В Сириусе появилась замечательная традиция - писать на пляже названия города откуда приехал турист.