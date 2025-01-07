The Guardian: Дания сменила герб из-за слов Трампа о покупке Гренландии

Решение датского короля Фредерика X изменить флаг страны, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова, обусловлено желанием избранного президента США Дональда Трампа приобрести датский остров.
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