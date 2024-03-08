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Смоленская Газета

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Неверов, Малащенков и Шелудяков поздравили женщин-врачей Смоленского военного госпиталя с 8 марта

Неверов, Малащенков и Шелудяков поздравили женщин-врачей Смоленского военного госпиталя с 8 марта

Вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, сенатор РФ Артем Малащенков и депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Сергей Шелудяков приехали с поздравлениями к тем, кто сегодня, в праздничный день, находится на дежурстве – к медикам Смоленского военного госпиталя.

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