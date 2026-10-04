В Орле и области написали Спортивный диктант

В акции приняли участие около тысячи орловцев, диктант в манеже стадиона Ленина участники слушали из уст главы департамента спорта Елены Казачковой.
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