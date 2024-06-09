За четыре месяца этого года мировой рынок тяговых батарей вырос на 21,8 %, лиде...

За четыре месяца этого года мировой рынок тяговых батарей вырос на 21,8 %, лидером осталась китайская CATLСтатистика SNE Researh, описывающая динамику поставок тяговых аккумуляторов для электромобилей и гибридов, пока охватывает только четыре месяца текущего года, хотя май уже завершился.