В МВД предупредили, что россияне должны заменить недействительные паспорта СССР

Устаревший документ может повлиять на реализацию законных прав гражданина Заменить уже недействительный паспорт СССР можно в любом территориальном подразделении по вопросам миграции, наличие устаревшего документа может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе различных выплат и социальных пособий, сообщило МВД, с материалами ознакомилось РИА Новости.