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Сгорел заживо: на Кубани проводят проверку пожара в частном доме

Сгорел заживо: на Кубани проводят проверку пожара в частном доме

Сообщение о возгорании в частном доме на улице 2-й проезд Талалихина поступило вечером 20 января. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые обнаружили, что огнем охвачена площадь около 60 квадратных метров.

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