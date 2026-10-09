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Газета.ру

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Tuko: в ЮАР рой пчел сорвал похороны

Tuko: в ЮАР рой пчел сорвал похороны

В ЮАР пчелы атаковали участников похорон и заставили их разбежаться по кладбищу, пишет Tuko.Похоронная церемония в Южной Африке неожиданно превратилась в хаос после того, как на собравшихся на кладбище людей напал рой пчел.

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