Tuko: в ЮАР рой пчел сорвал похороны

В ЮАР пчелы атаковали участников похорон и заставили их разбежаться по кладбищу, пишет Tuko.Похоронная церемония в Южной Африке неожиданно превратилась в хаос после того, как на собравшихся на кладбище людей напал рой пчел.
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