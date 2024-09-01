Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?

Владимир Петров

Думаю не стоит с такой уверенностью писать о новомодных псевдонаучных исторических публикациях. Так недалеко принять за правду "новую историю украины". Уверен что вам врядли понравится, если (не дай бог) ваш сосед недоброжелатель в своем блоге перепишет историю вашей семьи (кто там кому отец или мать)