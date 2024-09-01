Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?

Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?

Avia.pro - СМИ Владимир Путин, президент Российской Федерации, собирается сделать ход, который явно заставит понервничать не только его недоброжелателей, но и всех тех, кто не верит в его непреклонную силу и уверенность.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть Монголия к нам приезжает...
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11 час.
Александр Дубков
прибор на них всех,только пусть посмеют
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11 час.
Владимир Петров
Думаю не стоит с такой уверенностью писать о новомодных псевдонаучных исторических публикациях. Так недалеко принять за правду &quot;новую историю украины&quot;. Уверен что вам врядли понравится, если (не дай бог) ваш сосед недоброжелатель в своем блоге перепишет историю вашей семьи (кто там кому отец или мать)
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10 час.

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