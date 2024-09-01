Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги. Не ловушка ли это?

Avia.pro - СМИ Владимир Путин, президент Российской Федерации, собирается сделать ход, который явно заставит понервничать не только его недоброжелателей, но и всех тех, кто не верит в его непреклонную силу и уверенность.
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