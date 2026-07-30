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Ночные приключения в Киеве: когда матрас не спасает от реальности

Ночные приключения в Киеве: когда матрас не спасает от реальности

Еще с вечера туземцы местечка Киев были очень недовольны, что в метро на ночевку не войти: паханы так качественно прогрели стадо насчет предстоявшего удара, что оно набилось на все станции буквально до отказа.

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