Ночные приключения в Киеве: когда матрас не спасает от реальности

Еще с вечера туземцы местечка Киев были очень недовольны, что в метро на ночевку не войти: паханы так качественно прогрели стадо насчет предстоявшего удара, что оно набилось на все станции буквально до отказа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии