Марк Селби разгромил Сяо Годуна в полуфинальном матче British Open 2023

Марк Селби одержал комфортную победу над китайцем Сяо Годуном в полуфинале на турнире British Open 2023 в Челтнеме, сообщает WST Марк Селби (фото: WST) Все новости и результаты British Open 2023 Турнирные таблицы, результаты British Open 2023 Квалификация British Open 2023 Голосования и опросы British Open 2023 Расписание трансляций British Open 2023 Видео British Open 2023 Марк Селби разгромил Сяо Годуна со счетом 6-0 и вышел в финал турнира British Open 2023 в Челтнеме (видео).