Под Хабаровском спасли пять белух, севших на мель при отливе

max.ru/ДЕМЕШИН В Хабаровском крае спасли пять белух, которые оказались на мели во время отлива. Первыми полярных дельфинов заметили студенты, после чего к спасательной операции присоединились рыбаки, местные жители и сотрудники экстренных служб.
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