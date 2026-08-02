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Под Хабаровском спасли пять белух, севших на мель при отливе

Под Хабаровском спасли пять белух, севших на мель при отливе

max.ru/ДЕМЕШИН В Хабаровском крае спасли пять белух, которые оказались на мели во время отлива. Первыми полярных дельфинов заметили студенты, после чего к спасательной операции присоединились рыбаки, местные жители и сотрудники экстренных служб.

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