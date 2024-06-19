Расписание поездов D2 от «Стрешнево» изменится на три дня

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится в период с 2:00 21 июня до 2:00 24 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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