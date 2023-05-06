Сегодня: родились Кама Гинкас и Владимир Бортко

7 мая 2023 года, воскресенье День Радио. «Тату» откроет матч «Зенит» — «Спартак». Юбилей Валерии отметят спецвыпуском «Маски» и документальным фильмом «И только так!».
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