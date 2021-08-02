"Пульс Планеты"

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Предсказание отрока Вячеслава о последнем правителе России всплыло в Сети

Предсказание отрока Вячеслава о последнем правителе России всплыло в Сети

Россию и ее жителей ждет новое необычное испытание, которое будет связано с крупным политическим скандалом.

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Vladimir Lioubimcev
Пусть тот американский "нож" вонзится в их собственную спину!! Аминь!!
Лариса Абросимова
Мы таких ножей уже столько вытащили из своей спины , что другие бы давно в "ящик" сыграли. Привыкли! Но ничего не забудем. Все эти ножи возвращаются к тем кто их поднял. По Украине разве не видно??? И Америке недолго ждать осталось тоже.
Виктор Геманов
Удивительная способность комментаторов - в своих комментариях выбросить главное, суть поста, определяемую заголовком, а вцепиться в последнюю фразу, по сути своей не имеющую отношения к тексту!
Александр Лисовский
Вот чем плох интернет , что каждый лох с похмелья , тут может выложить все мировые секреты , а буратины будут их с упоением обсуждать.
Владимир Барышев
Не предсказаниям верить надо а делом заниматься вытаскивая Россию из пропасти в которую ее затащила ЕР и гарант со своими дружками!
Анатолий Иванов
Во все смутные времена в России появлялись разного типа откровения,которые только сбивают с толку легковерных.А то,что у нас смутные времена,которым уже более 30 лет,сомнения нет!
Татьяна Егорова
Ага, а до этого было просто "прекрасное время"?!!!

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