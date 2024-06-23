Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка в рамках его визита в республику с 21 по 22 июня.