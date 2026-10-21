Как добровольные взносы влияют на пенсию и чему они равны.Достижение пенсионного возраста само по себе не гарантирует назначения страховой пенсии — необходимы достаточный стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.
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