Когда советские войска вступили на территорию Германии, они ожидали увидеть то, что им годами описывала пропаганда: страну, которая вот-вот рухнет под ударами Красной армии, народ, который должен был встречать освободителей хлебом-солью.
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