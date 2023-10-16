Рынки боятся, что Иран вступит в конфликт

Война между Израилем и движением ХАМАС усилила внимание рынков к растущим геополитическим рискам. Инвесторы опасаются, что в конфликт будут вовлечены и другие страны — это может повысить цены на нефть и нанести новый удар по мировой экономике, пишет Reuters.
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