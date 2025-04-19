Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Помогавшая российским военным в зоне СВО собака получила «Лохматый Оскар»

Помогавшая российским военным в зоне СВО собака получила «Лохматый Оскар»

Собака по кличке Победа, которая помогла российским военным пробраться через минные поля в зоне специальной военной операции (СВО), стала золотым призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»).

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