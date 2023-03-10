Заместитель постпреда РФ в ООН: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, что Россия намерена опубликовать и распространить в Совбезе переписку с ФРГ, Данией и Швецией по диверсии на трубопроводах «Северный поток».
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