Заместитель постпреда РФ в ООН: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, что Россия намерена опубликовать и распространить в Совбезе переписку с ФРГ, Данией и Швецией по диверсии на трубопроводах «Северный поток».