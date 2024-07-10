Помощников Белого дома вызвали в суд по поводу здоровья Байдена

Global Look Press / Consolidated News Photos Комитет по надзору палаты представителей, возглавляемый Республиканской партией, направил повестки трем помощникам Белого дома с просьбой дать показания по поводу когнитивного состояния президента США Джо Байдена.
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