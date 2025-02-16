Госдума может принять законопроект о запрете вейпов в весеннюю сессию

Госдума в весеннюю сессию может рассмотреть и принять законопроект о запрете вейпов, передает ТАСС.Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что соответствующая инициатива подготовлена, она находится в проработке.
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