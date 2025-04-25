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Русская весна

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Пакистан открыл огонь на линии разграничения с Индией — индийский News18

Пакистан открыл огонь на линии разграничения с Индией — индийский News18

Источники индийского издания News18 сообщают, о нарушении режима прекращения огня в районе Шринагара в Кашмире.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Расстрел в Индии мирных людей -это была ПРОВОКАЦИЯ!! Чтобы Индия и Пакистан снова стали воевать. Кому-то выгодно это вооруженное противостояние.  Не думаю, что террористы были посланы руководством Пакистана, совершить эти убийства. НЕ НУЖНО ВЕСТИСЬ НА ПОВОДУ У ПРОВОКАТОРОВ. А нужно разобраться, кто вредит? Вместе сесть и проанализировать все. А не за оружие хвататься и палить во все стороны. На это много ума не нужно. Еще больше народа положат!!  ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?!! ..... А кто-то довольно ручки потирает...
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