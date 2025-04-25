Vladimir Lioubimcev

Расстрел в Индии мирных людей -это была ПРОВОКАЦИЯ!! Чтобы Индия и Пакистан снова стали воевать. Кому-то выгодно это вооруженное противостояние. Не думаю, что террористы были посланы руководством Пакистана, совершить эти убийства. НЕ НУЖНО ВЕСТИСЬ НА ПОВОДУ У ПРОВОКАТОРОВ. А нужно разобраться, кто вредит? Вместе сесть и проанализировать все. А не за оружие хвататься и палить во все стороны. На это много ума не нужно. Еще больше народа положат!! ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?!! ..... А кто-то довольно ручки потирает...