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В челябинском роддоме умер младенец. Малыш прожил всего 14 часов

В челябинском роддоме умер младенец. Малыш прожил всего 14 часов

Родители требуют у СКР разобраться в причинах смерти новорожденного ребенка в Челябинске. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 17 февраля в роддоме Южно-Уральского государственного медицинского университета.

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