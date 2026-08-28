БПЛА повредили жилой дом, детский сад и отель в Севастополе, пострадали 4 человека

В результате атаки беспилотников в Севастополе повреждены жилой дом, детский сад, гостиница и более 15 автомобилей.
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