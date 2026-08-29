FSB DSP: 8 people were deprived of Russian citizenship for threatening Russia's security

The Federal Security Service of the Russian Federation, together with the Ministry of Internal Affairs of Russia, terminated the citizenship of the Russian Federation to eight immigrants from the Central Asian region and Transcaucasia, who posed a threat to the national security of the country.
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