Фаддей и Богородица: главные запреты, приметы и традиции дня

Двойной праздник 3 сентября: почему 3 сентября нельзя лениться, брать чужие советы и ссуды.В четверг, 3 сентября 2026 года, православный мир отмечает сразу несколько церковных событий.
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