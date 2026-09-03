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Царьград

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Фаддей и Богородица: главные запреты, приметы и традиции дня

Фаддей и Богородица: главные запреты, приметы и традиции дня

Двойной праздник 3 сентября: почему 3 сентября нельзя лениться, брать чужие советы и ссуды.В четверг, 3 сентября 2026 года, православный мир отмечает сразу несколько церковных событий.

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