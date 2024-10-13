ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью: дебют Гончаренко омрачён потасовкой

ЦСКА и «Пари НН» завершили контрольный матч в Москве со счётом 2:2. Дебют Виктора Гончаренко как главного тренера нижегородской команды был омрачён потасовкой во втором тайме, из-за которой Ивана Облякова и Максима Мухина удалили с поля.