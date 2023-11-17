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Лукашенко пригласил президента Кении в Минск для переговоров

Лукашенко пригласил президента Кении в Минск для переговоров

Президент африканской республики был приглашен посетить столицу Белоруссии с официальным визитом.Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил африканского лидера Уильяма Руто с 30-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами, и пригласил того в Минска для достижения "конкретных результатов и пользы обоих народов".

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