Документальный фильм «Материнство земли» бесплатно покажут в Отрадном

В субботу, 17 мая в 20:00 в экоцентре «Яуза» в районе Отрадное состоится показ документального фильма Романа Саульского, посвященного вкладу женщин-геологов в развитие ядерной промышленности СССР и России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии