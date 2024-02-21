Овечкин сократил разницу по голам до Гретцки до 56 шайб

Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 41 очко.фото: vk.com/alex__ovechkin--> «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является россиянин Александр Овечкин, победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии