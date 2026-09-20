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МОСИНФОРМ

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Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

В Москве без сбоев начался заключительный, третий день выборов. В 08:00 избирательные участки приступили к работе и будут принимать горожан до 20:00.

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