Александр Панжинский: «Потеря наших спортсменов еще сильнее ударит по популярности лыжных гонок в мире. Финский тренер молодец, что это отмечает»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский прокомментировал слова экс-главного тренера сборной Финляндии Рейо Йюльхя.

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