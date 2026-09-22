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Регионы России

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Австрийский «Штурм» высоко оценил выступления российского голкипера Худякова

Австрийский «Штурм» высоко оценил выступления российского голкипера Худякова

Австрийский футбольный клуб «Штурм» выразил удовлетворение игрой российского вратаря Даниила Худякова в сезоне 2026/27.

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