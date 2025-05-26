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Сотрудники "Столото" высадили 6 тысяч деревьев в рамках акции "Посади дерево"

Сотрудники "Столото" высадили 6 тысяч деревьев в рамках акции "Посади дерево"

В Подмосковье прошла экологическая акция "Посади дерево", организованная крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей "Столото" при поддержке общественного движения "Волонтеры леса".

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